«Нова радість стала» – традиційне Різдвяне свято під такою назвою відбулося у Тернополі.

На Театральному майдані виступило понад двадцять колективів з різних районів області. У центрі міста лунали колядки, щедрівки, відбувся парад вертепів.

Різдвяне свято «Нова радість стала» організовують у Тернополі тридцять років поспіль. До обласного центру з’їжджаються найкращі фольклорні колективи і виконують Різдвяні композиції, – розповідає начальник управління культури ОДА Григорій Шергей. Таким чином у регіоні популяризують традиції та обряди.

«Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала» проводять з 1989 року. Відбувалося дійство у різних форматах. Учасники виступали у палаці культури «Березіль» ім. Л. Курбаса, проводили захід у районах, на сценах Гусятинського, Зборівського районних будинків культури, Микулинецького, Вишнівецького міських будинків культури, однак найкраще різдвяне дійство сприймається просто неба на Театральному майдані. Цього року участь у Різдвяному дійстві взяли понад 20 колективів з різних районів Тернопільщини. Відбувся парад вертепів, також колективи виконували колядки та щедрівки».

Найактивніші колективи фестивалю «Нова радість стала» отримали відзнаки за відродження, збереження, популяризацію традицій та обрядів Тернопільщини.

Софія Романська