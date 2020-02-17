Обласний турнір з футзалу влаштували у Чорткові для команд учасників АТО. Змагання присвятили загиблим бійцям на Східній Україні.

Турнір з футзалу на Тернопільщині організовують п’ятий рік поспіль. Цього року на змагання приїхало понад 130 учасників, – повідомив співорганізатор турніру Роман Кондрат. Вони представляли 12 команд з різних куточків Тернопільської області.

«Маса голів, неймовірні камбеки, спортивний запал – на турнірі було все. Потужно представила Чортків місцева команда учасників бойових дій, яка впевнено дійшла до фіналу, лиш там мінімально поступились команді з Тернополя – 0:1 . До слова, тернополяни вже втретє підряд стають переможцями турніру. Почесне третє місце виборола команда Чернихівської ОТГ зі Збаражчини».

Змагання з футзалу організовують на Тернопільщині заради популяризації цього виду спорту, а також здорового способу життя у нашому регіоні.

Софія Романська