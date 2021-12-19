Уже в січні: через Омікрон на Тернопільщині прогнозують нову хвилю COVID-19

Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували в Україні. За словами епідеміологів, через його поширення в січні можлива нова хвиля COVID-19.

Наразі в області простежується тенденція до зниження захворюваності. Втім, поява Омікрону загрожує новими спалахами.

«В області продовжується зниження захворюваності. Динаміка зниження захворюваності постійна. Минулого тижня рівень захворюваності в області став нижчим, ніж за такий період минулого року. Ситуація із захворюваністю на різних територіях є різною. Але на загал коефіцієнти інцидентності, за якими оцінюються адміністративні території, мають позитивну динаміку. Тенденції можуть змінитися після появи нових штамів, до яких у більшості населення ще немає імунітету», – зазначив епідеміолог обласного центру із контролю хвороб Володимир Паничев.

За інформацією ВООЗ, Омікрон швидкими темпами “захоплює” світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах.