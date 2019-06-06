Народний депутат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко вже неодноразово надсилав депутатські звернення щодо ремонту моста у селі Мусорівці Збаразького району.

Днями нардепу прийшла офіційна відповідь, у якій вказано, що ремонт проведуть, але поки невідомо коли.

– Обіцяного три роки чекають! Саме стільки часу аварійний міст у селі Мусорівці, що на Збаражчині, не може дочекатися свого ремонту. Після десятка моїх депутатських звернень та запитів від наших депутатів-свободівців, зокрема Володимира Флінта, отримали чергову відповідь, що ремонт передбачається, але проводиться тендерна процедура, – зазначив Михайло Головко.

До слова, штучна споруда (міст) знаходиться на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення Капустинці-Синява (при в’їзді у село Мусорівці).