Люди не хочуть платити більше за викачування нечистот, а міська влада самоусунулась від вирішення проблеми.

У містечку Бучач на Тернопільщині мешканці трьох двоповерхових будинків заливають каналізаційними відходами сусідів, чиї будинки розташовані нижче по вулиці. Брудна рідина з туалетів і ванн тече вулицею, розносячи нечистоти і сморід аж до середмістя. Цій проблемі десятки років і вона досі не має вирішення. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Кілька разів на місяць по одній із вулиць Бучача розтікаються струмки та потічки з нечистотами. Життя, як у туалеті, людям із приватного сектора влаштували сусіди з горішньої вулиці, з цих будинків із дванадцятьма квартирами. Їхній спільний септик щотижня переповнюється і стікає смердючою рідиною до сусідів з вулиці, яка розташована нижче.

“Перепрошую, моя дитина через вас хвора! Але ми платимо за каналізацію. І ви хочете”, – кажуть місцеві.

Такі сварки тут почастішали відколи у сусідів долішньої вулиці увірвався терпець і вони вивели стічні потоки на міську дорогу в обхід своїх хат.

Тоді люди для чужих нечистот вигадали городній трубопровід. Ось ця жінка зробила відведення до городу сусідки поряд, щоб нечистоти канавкою потекли у її бік. У сусідки поряд вибір був невеликий – або теж пустити нечистоти до третьої сусідки, або прокласти їм шлях на дорогу. І тоді ця брудна проблема стала загальноміською. Поліція почала штрафувати сусідів зверху за порушення правил благоустрою, а ті почали погрожувати поліції.

Люди, які продукують вуличні нечистоти, певні – це не їхня проблема. Бо за відпомповування із септика платять комунальній службі, яка, кажуть, неналежно це робить.

“А що ми винуваті?! Ми платимо гроші, платимо від чоловіка 150 гр, кожного місяця за те, що мають викачувати нам септик, а вони ще більше і більше хочуть”, – кажуть місцеві.

Хто платить, а хто не платить, заперечують на звинувачення комунальники. У них угода з кожним із тридцяти мешканців цих квартир на вивіз загалом восьми машин нечистот у місяць, а насправді випомповувати треба усі двадцять дві.

“Ми викачали там стільки, вони мали б за це заплатити, а ми викачали в три рази більше. Ну, люди не хочуть платити”, – каже керівник міської комунальної служби Богдан Кміть.

Ці будинки наче зависли у Радянському союзі, пояснюють представники міськради. Витрати води у них не обліковуються, бо кожна приватизована квартира кілька десятків років тому незаконно пробила особисту свердловину під вікнами. Відповідно скільки води мешканці використовують щомісяця невідомо, а тому скільки кожна родина має платити за випомповування загального септика розрахувати неможливо.

“З моменту приватизації хоча би однієї квартири, вони стають співвласниками усіх інженерних мереж і всього спільного майна, яке є. Тому треба це питання вирішувати тим, хто допускає оці стоки”, – каже заступник міського голови Бучача Василь Вонсяк.

Мешканцям квартир, вважає керівництво міста, треба створити ОСББ, яке б щонайменше вирішило проблему зі збору коштів на обслуговування септика. Але вони об’єднуватися не хочуть. Тому, кажуть у мерії, мусять готуватися платити штрафи після кожного виливу. Зараз це 340 грн , далі сума збільшуватиметься аж до півтори тисячі.