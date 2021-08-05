Усім працівникам виконавчих органів міської ради до 15 вересня рекомендують зробити щеплення від коронавірусної хвороби. Така рекомендація прописана у розпорядженні міського голови «Про профілактичні заходи щодо коронавірусної хвороби» від 4 серпня.

У документі вказано, що це необхідно для ефективного попередження та обмеження розповсюдження захворюваності коронавірусною хворобою та збереження здоров’я.

Реалізацію відповідного комплексу заходів має забезпечити відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради. Від вакцинації звільняються працівники, які мають медичні протипоказання, наявність яких підтверджується довідкою від сімейного лікаря. Також у розпорядженні вказано, що «у разі непроходження працівниками вакцинації у визначений строк керівникам виконавчих органів міської ради подальший щотижневий допуск таких працівників до роботи здійснювати за умови наявності довідки про відсутність захворюваності на COVID-19 або надання негативного тесту на COVID-19».

Міський голова Сергій Надал отримав щеплення від корона вірусу 30 липня.

– Сьогодні у Центрі масової вакцинації населення я провакцинувся, – йдеться на його сторінці у фейсбуці. – Наразі проходить п’ятий етап вакцинації, під час якого зробити щеплення можуть усі охочі. В Тернополі зробити щеплення можна чотирма зареєстрованими вакцинами: Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVaс та AstraZeneca.

Зараз в місті діє п’ять пунктів вакцинації: проспект Злуки, 45 – щеплення роблять вакциною Pfizer-BioNTech щоденно з 9.00 до 16.00 години; вулиця Шпитальна, 4 –вакциною AstraZeneca у будні з 9:00 до 14:00 години. Також на базі пункту проводиться вакцинація і ревакцинація вакциною CoronaVaс у будні дні з 14:00 до 16:00 години; вулиця Руська, 47- вакцинами CoronaVaс та Moderna у будні з 9:00 до 16:00 години; вулиця Коцюбинського, 3 – вакцинами CoronaVaс та Moderna щоденно з 9.00 до 16.00 години; ТРЦ «Подоляни» –вакциною Moderna щоденно з 9.00 до 16.00 години.

Фото зі сторінки Сергія Надала у фейсбуці