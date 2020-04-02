Запроваджено особливий режим в’їзду на територію Тернополя, – повідомив міський голова Сергій Надал.

Зокрема, на кордонах міста будуть діяти КПП, де перевірятимуть водіїв і пасажирів приватного транспорту.

Щодня з 07:00 год. по 19:00 год. на в’їздах в Тернопіль працюватимуть піші патрулі. Вони мають перевіряти усіх, хто в’їжджає у Тернопіль.

«Прошу Вас із розумінням поставитися до таких дій. Працівники можуть з’ясувати у Вас причину поїздки, провести санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів. На КПП Вам також можуть запропонувати пройти температурний скринінг. Якщо у Вас чи Вашого пасажира буде підвищена температура, Вам запропонують звернутися до сімейного лікаря, на «гарячу лінію» 098 441 59 81, або на «гарячу лінію» МОЗ. А при температурі, вищій за 38°C – зачекати до прибуття бригади екстреної медичної допомоги», – наголошує Сергій Надал.

У нічний час автопатрулі здійснюватимуть профілактичні і протиепідемічні заходи. Додамо, в період карантину поліція працюватиме в посиленому режимі. Також на чергування виходитимуть військовослужбовці.

Софія Романська