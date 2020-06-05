Усіх призовників, яких відправлятимуть до війська, протестують на коронавірус.

З резервного фонду обласного бюджету для цього виділять 45 тисяч гривень. За ці кошти закуплять тести на визначення імуноглобулінів.

Призов-2020 триватиме з 1 червня по 30 липня. З Тернопільщини до війська відправлять 550 юнаків віком від 20 до 27 років, – повідомив т.в.о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій. 18-річним і 19-річним юнакам надаватимуть право на відстрочки. Втім, за бажання можуть служити в армії хлопці з вісімнадцяти років. Такий указ підписав президент Зеленський.

Як розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, призовникам проведуть тестування на визначення імуноглобулінів М-рівня, що виявляють гостру стадію захворювання на коронавірусну інфекцію. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації.

Софія Романська