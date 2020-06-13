ПЛР-тестування влаштують для усіх працівників пунктів зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині. Також їх забезпечать масками і захисними халатами. Засоби індивідуального захисту передбачені і для учасників ЗНО.

Тернопільщина отримала понад 90 тисяч медичних масок та захисних костюмів, які використовуватимуть під час зовнішнього незалежного оцінювання. Це допомога благодійників, якої має вистачити на пробне тестування і на основну сесію ЗНО, – запевнила начальниця освіти і науки області Ольга Хома. Відтак абітурієнтам брати свої маски не обов’язково.

«З сьогоднішнього дня працюватиме моніторингова група, яка перевірятиме наявність дезінфікуючих засобів, мила, паперових рушників на території усіх пунктів тестування. Розсадка усіх абітурієнтів відповідатиме вимогам і постанові головного лікаря, має зберігатися не менше одного метра між учасниками зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопільська область отримала повне забезпечення засобами індивідуального захисту і для пробного тестування, і для основної сесії ЗНО. Працівники пунктів тестування, окрім масок отримають захисні халати. Вони на вулиці вимірюватимуть температуру усіх учасників зовнішнього незалежного оцінювання».

Для участі у пробному ЗНО в області зареєструвалося 6600 осіб. А в основній сесії будуть брати участь близько 10 000 абітурієнтів.

Софія Романська