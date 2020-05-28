З червня у Тернополі відновлюють роботу дитячі садки. Відтак усім працівникам дошкільних закладів провели експрес-тестування щодо коронавірусу. Без відповідних тестувань до роботи не допускатимуть.

«За тиждень було протестовано понад півтори тисячі працівників. Наразі інфікованих не виявлено. Усі працівники перед початком роботи матимуть результати досліджень щодо COVID-19. Не можуть приступати до роботи працівники, яким більше шістдесяти років. Оскільки вони у групі ризику щодо цієї епідемії. Маємо чіткий алгоритм, якого потрібно дотримуватися перед відкриттям дошкільних навчальних закладів. Зокрема, необхідно проводити щоденний температурний скринінг, як працівників, так і дітей. Під час занять не можна організовувати ігри, які передбачають тактильний контакт. Необхідно ретельно дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних правил», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Наразі в обласному центрі готують до відкриття усі дитячі садки. У більшості з них під час карантину провели ремонті роботи.

Софія Романська