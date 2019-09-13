Майже сорок тисяч гривень, коштовності та цінні речі – усе це викрали невідомі з приватних будинків на Тернопільщині.

Дві крадіжки з проникненням правоохоронці зареєстрували за одну добу. Обидва злочини трапилися в робочий час 12 вересня в обласному центрі та в селі Ангелівка Тернопільського району, повідомляють у поліції.

Інформація про те, що в будинку побували сторонні особи та викрали цінні речі на лінію “102” надійшла о 13:32. Потерпілі – жителі села Ангелівка. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

При попередньому огляді приміщення стало відомо, що злодії проникли в будинок, віджавши металопластикове вікно. Забравши гроші, золоті прикраси та маломісткі речі, зловмисники втекли.

Аналогічне звернення про крадіжку того ж дня отримали правоохоронці близько 21:00. Жителі Тернополя заявили, що у будинок через незачинене вікно кухні проникли невідомі та викрали чотири тисячі гривень й срібні прикраси.

За словами Степана Яцуха, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, проведеними слідчо-оперативними заходами оперативники встановили особи ймовірних злодіїв, а також й те, що вони пересуваються на автомобілі на єврономерах.

За кілька годин зловмисників затримали на дорозі Тернопіль-Хмельницький. У чоловіків вилучили крадені речі, а також знаряддя проникнення – викрутки.

Підозрювані – це двоє жителів Вінницької області, 1988 року народження. Чоловіки раніше судимі за майнові злочини. За плечима кожного більше десяти років за ґратами. У ході перевірки стало відомо, що злочини на Тернопільщині дует вчинив, перебуваючи під слідством у Хмельницькій області, де їх випустили під заставу.

Підозрюваних перевіряють на причетність до крадіжок, поєднаних з проникненням, вчинених на території Лановецького, Підволочиського та Тернопільського районів. Наразі чоловіків затримали. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм інкримінують статтю 185 частина 3 ККУ.