Проблема дефіциту кадрів загострюється на Тернопільщині.

У регіоні спостерігається відтік кваліфікованих фахівців за кордон, – констатує директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Нині на ринку праці є потреба не лише у робітниках, а й у кваліфікованих спеціалістах.

В обласному центрі зайнятості зареєстровано близько двох тисяч вакансій. Найбільше вільних робочих місць у торгівлі, сфері послуг, будівництві, – зазначає Василь Олещук. Втім, висококваліфіковані фахівці потрібні в усіх професіях. «Роботодавці нині боряться за хороших кваліфікованих працівників. Найбільша потреба, звісно, у кваліфікованих робітниках, які масово виїжджають за кордон у пошуку кращих заробітків. Якщо ситуація не зміниться, нашу область чекає серйозний кадровий голод. Змушує людей їхати за кордон, низька зарплата, яку пропонують місцеві роботодавці. Вирішити цю проблему може лише стабільне зростання заробітної плати в нашій області».

Наразі середня офіційна зарплата на Тернопільщині становить 8400 грн. Втім, реальні доходи жителів краю ще нижчі. Регіон – серед аутсайдерів в країні, позаду лише Чернігівська і Чернівецька області.

Софія Романська