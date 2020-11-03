Усі ліжкомісця, апарати ШВЛ і кисневі точки зайняті: у Чорткові складається критична ситуація

Ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції у Чорткові, на жаль, із впевненістю можна назвати критичною.

Кількість хворих щоденно росте, відповідно і збільшується число людей, котрі потребують не лише госпіталізації, а й підключення до кисневих точок чи апаратів штучної вентиляції легень. Про це пише Терен.

– Станом на сьогодні всі ліжкомісця інфекційного відділення зайняті. Всі шість апаратів штучної вентиляції легень задіяні цілодобово. Всі кисневі точки також. Лише за одну добу ми використовуємо 70 (!) балонів кисню, – лаконічно розповів пресслужбі Чортківської міської ради про стан справ завідувач інфекційного відділення Ігор Шкварок.