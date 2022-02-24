Міністр оборони України закликав громадян ставати у лави сил територіальної оборони.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
“Шановні співвітчизники!
Ворог атакує, але наша армія незламна.
Україна переходить у режим тотальної оборони.
Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні.
Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
З собою потрібно мати тільки паспорт.
Слідкуйте за оновленням інформації на сайті Сил ТрО – https://sprotyv.in.ua.
Тримаймо стрій!
Смерть російським окупантам!
Слава Україні!”