Про кричущий випадок, що трапився в Івачеві Горішньому розповіла у ФБ Ольга Хіночек.

Жінка пише, що минулоріч всією громадою в селі облаштовували волейбольне поле, щоб дітвора мала де займатися спортом. Однак все змінилося за один день. Вандал на автівці змісив все з болотом, пише Реально.

“ГЕРОЇ СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ. І що би ви сказали? Бо я почула: “Ну я їздив. І що такого? А шо не можна?”Дивіться самі. Думайте і робіть висновки також самі. Моя думка, що ніякі збори щодо благоустрою тут не допоможуть. Голова громади минулого року допоміг облаштувати волейбольне поле для дітей і молоді. Усі гуртом минулої весни вирівнювали ділянку, сіяли, доглядали…щоб цієї весни знищити. Немає слів”, – написала жінка.

У коментарях жінка додала, що з винуватцем поговорили, і він пообіцяв засіяти нове поле.