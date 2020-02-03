Жодних підстав говорити про те, що студентку Тернопільського національного медичного університету ім. В. Горбачевського Бадмус Ололаде Рафіат підштовхнули до самогубства чи навіть убили, – немає.

Про це заявив прокурор області Петро Бойко 31 січня під час свого першого брифінгу, повідомляє ТЕРЕН. Втім, правоохоронець уточнив: аби зробити остаточні висновки, потрібні результати експертиз, а більшість із них будуть готові аж за кілька місяців.

Слідство у справі загибелі студентки з Нігерії триває, стверджує прокурор.

– Зважаючи на всю інформацію, що є на цей момент, усе підтверджує версію про самогубство, – каже Петро Бойко. – Вжили ряд заходів у межах кримінального провадження. Зібрали достатньо доказів, призначили ряд експертних досліджень. Говорити про кінцеве рішення вважаю недоречним, адже висновків ще немає. Але разом із тим, те, що ми бачимо, підтверджує версію про самогубство.

На його думку, говорити про те, що це було вбивство або доведення до самогубства – не можна.

– Досудове розслідування триває, – додає Петро Бойко. – Лише після закінчення всіх необхідних слідчих дій можна буде зробити остаточний висновок.

Нагадаємо, Бадмус Ололаде Рафіат 16 січня знайшли біля будинку, де мешкали її одногрупниці. Дівчина залишила прощальну записку. Однак родичі засумнівалися, які прибули на похорон дівчини у Тернопіль, засумнівалися, що йдеться про суїцид.

– У поліції цей випадок цілком правильно прокоментували, – запевняє прокурор. – Дійсно тут були сестри загиблої дівчини. Вони висловили певні сумніви. Але наразі ми маємо лише таку версію…

До речі, через цей трагічний випадок у тернопільській поліції створили посилену слідчо-оперативну групу. До її складу увійшли фахівці відділу із боротьби з торгівлею людьми і карного розшуку. Вони співпрацюють із родиною покійної, нігерійською діаспорою та адміністрацією університету, аби достеменно розібратися у ситуації.