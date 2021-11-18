10-го листопада, на 79 році життя перестало битися серце хорошої людини, талановитого педагога, прекрасної жінки, люблячої мами та бабусі – Ткачук Оксани Арсенівни.

Про це повідомляють у групі Типовий Кременець у ФБ.

“Усе своє життя Оксана Арсенівна присвятила дітям! Вона була не просто вчитель алгебри та геометрії, вона була вчителем, що “жив” своєї роботою! В Оксани Арсенівни був величезний досвід роботи з учнями та батьками.В нашій пам’яті вона залишиться Доброю, Справедливою, Мудрою, Турботливою,Чуйною Людиною. Для нас,учнів останнього її випуску, це велика втрата… Сумуємо разом з родиною Оксани Арсенівни…Просимо молитви у всіх, хто знав цю хорошу Людину…

Пам’ять про Вас, Оксано Арсенівно, буде вічною. Дякуємо, що були в нашому житті: навчали, любили, були чуйною до кожного та справедливою!

Діти,яких Ви зробили Людьми – Ваші учні”, – ідеться у дописі.