Щонайменше 15 людей загинули через виверження вулкану в Конго. Там вперше за 19 років прокинувся Ньїрагонго – один з найактивніших вулканів світу.

З його жерла текли ріки розпеченої лави, які загрожували найближчим районам. Тож серед людей почалася паніка, повідомляє ТСН. Тисячі жителів двохмільйонного міста Гома полишили свої оселі. У Конго розташована база українських миротворців, її теж евакуювали – особовий склад, зброю та техніку. Вони прямували до сусідньої Руанди й встигли дістатися її кордону, коли з’ясувалося, що виверження наразі закінчилося. Тож наші миротворці повернулися назад і нині пильнують ситуацію, адже можлива друга хвиля.

“Зараз трусить кімнату, тут відбувається не знаю скільки балів, але землетрус. Вулканологи сказали, що до 10 днів після лави можливі землетруси. Наскільки ми далеко перебуваємо, думаю, 10-15 кілометрів. Але якщо вийти на околиці, ми спостерігаємо, що відбувається. Таке враження, що вулкан розташований значно ближче. Усе палало, усе було у вогнях, було схоже на своєрідний апокаліпсис”, – поділився враженнями Юрій Кульпа, помічник командира із зв’язків з ЗМІ.

Нагадаємо, на сході Демократичної Республіки Конго у суботу, 22 травня, почалося виверження одного з найактивніших вулканів світу – Ньїрагонго. У зоні ризику перебуває 2-мільйонне місто Гома.