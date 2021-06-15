Новим заступником керівника Офісу Президента став експосол України в Туреччині Андрій Сибіга. Він займатиметься питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

За повідомленням пресслужби глави держави, такий крок спрямований на посилення зовнішньополітичного напрямку в роботі Офісу Президента.

«З метою активізації взаємодії між Офісом Президента, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою в питаннях реалізації зовнішньополітичних рішень голови держави здійснюється трансформація роботи підрозділів Офісу Президента, відповідальних за цей напрям. На посаду заступника керівника Офісу Президента призначено досвідченого дипломата Андрія Сибігу», – йдеться в повідомленні.

При цьому запроваджено посаду заступника керівника Офісу Президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ.

До першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

Додамо, що Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у Зборові.