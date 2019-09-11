53-річного уродженця Тернопільщини Петра Коржевського призначено на посаду заступника міністра освіти і науки України.

Петро Миколайович народився 1 березня 1966 року у с. Шершенівка Борщівського району.

Вищу освіту здобув, закінчивши Київський державний університет імені Т.Шевченка за спеціальністю «Математика». Згодом отримав диплом з «Державного управління» у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Вчителював на Рівненщині. А з 2007 до вересня 2019 року обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської ОДА.