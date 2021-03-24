Другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся 24 березня 2021 року. Перемогу здобув професор Володимир Бугров.

У КНУ ім. Шевченка відбулися вибори ректора. Перший тур виборів пройшов 17 березня. Серед шести кандидатів, двоє здобули найбільше голосів, повідомляє 24 Канал.

Тож, у другому турі, який пройшов 24 березня, взяли участь – Володимир Бугров та Олександр Рожко.

За даними Студпарламенту КНУ у Телеграмі, найбільше голосів набрав нинішній проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров. Тож, він став новим ректором Київського університету ім. Шевченка.

Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року в Бучачі, що на Тернопільщині. Школу він закінчив у 1884 році з золотою відзнакою.

У 1991 році Бугров захистив дипломну роботу на філософському факультеті КДУ ім. Т. Шевченка. Після цього пішов на аспірантуру. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Мова і символ в контексті проблеми розуміння”.

З 1998 по 2009 Бугров працював заступником декана філософського факультету. З січня 2009 року – проректор з науково-педагогічної роботи КНУ.

Зазначимо, що загалом на посаду ректора претендувало 6 кандидатів