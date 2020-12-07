Уродженець Тернопільщини Володимир Бугров став переможцем 2-го туру виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як інформує “Тернопільська липа“, Володимир Анатолійович Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач.



До 2020 року був проректором з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка. Відмінник освіти України (2001). Заслужений працівник освіти України (2014). Кавалер ордена “За заслуги” 3 ступеня (2017). Член Національної групи супроводу Болонського процесу (2017).