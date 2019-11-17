Заступник генерального прокурора України Віктор Трепак у п’ятницю представив колективу прокуратури Чернігівської області нового керівника – 39-річного уродженця Тернопільщини Андрія Парусова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.

“У п’ятницю, 15 листопада 2019 року, заступник генерального прокурора Віктор Трепак представив нового прокурора Чернігівської області Андрія Парусова”, – йдеться у повідомленні.

Одночасно було представлено й першого заступника новопризначеного керівника, яким став Філіп Бєликов.

Звертаючись до присутніх, Трепак наголосив на ключових напрямах роботи прокуратури та визначив проблемні питання з огляду на специфіку регіону.

Парусов висловив подяку за довіру та запевнив, що спрямує свою діяльність, перш за все, на забезпечення злагодженої роботи колективу.

Андрій Миколайович Парусов народився 12 січня 1980 року в смт. Микулинці Тернопільської області. Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка. В органах прокуратури працює з 2002 року. За цей час обіймав різні посади в органах прокуратури Тернопільщини, а також Генеральної прокуратури України. Має нагрудний знак “Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури” III ступеня.