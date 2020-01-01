На посаду державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України призначено вихідця з Тернопільщини Олега Войтовича.

До цього він працював на посаді заступника директора департаменту забезпечення роботи міністерства – начальника відділу організаційного забезпечення Міністерства аграрної політики та продовольства України, пишуть Тернополяни.

Службовець має досвід роботи у Секретаріат Кабінету Міністрів України та Секретаріаті президента України. Він також працював у проекті «Партнерство для розвитку міст», очолював Тернопільське Агентство міського розвитку.

Вищу освіту здобув у Тернопільській академії народного господарства.

Нагадаємо, що у керівництві Міністерства розвитку громад та територій працює ще один тернополянин – екс-мер Файного міста В’ячеслав Негода.

Він займає посаду заступника міністра.