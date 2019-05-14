Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень жителю м. Тернополя.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 5 травня 2019 року близько 22 години в обласному центрі під час конфлікту 38-річний уродженець Луганської області умисно наніс два удари кухонним ножем в ділянку грудної та черевної порожнини своєму сусіду. Сварка відбулась через шум у квартирі, який начебто колись заважав винуватцю конфлікту. Потерпілий отримав поранення грудної та черевної порожнини, які належать до тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життята був госпіталізований.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України та повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.

За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури, підозрюваному у злочині обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті, інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.