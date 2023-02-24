Магазинні крадіжки – один з найпоширеніших злочинів, які вчиняються зловмисниками різного віку задля легкого збагачення в торговельних закладах. Зловмисники обирають невелике майно, яке з легкістю ховають під верхній одяг й непомітно проносять повз каси.

Такого роду злочини задокументували й поліцейські Тернопільщини. Трьом підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Одна з подій трапилася в обласному центрі. 20-річний уродженець Закарпаття обікрав невеличкий магазин.

Аналогічний злочин вчинив раніше судимий уродженець Дніпра, 1977 року народження. Чоловік перебуваючи в Почаєві скоїв протиправне.

Натомість 34-річний чоловік, який обікрав крамницю в Підволочиську, вперше попав в поле зору правоохоронців.

Тепер всім підозрюваним доведеться відповісти за вчиненні майнові злочини. Відповідно до ч.4 ст. 185 КК України, їм загрожує позбавлення волі.