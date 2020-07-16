Верховна Рада підтримала призначення Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

До цього такої посади в уряді не було – відтоді, як у 2014 році міністерство промисловості реорганізували і приєднали до мінекономіки та торгівлі.

За призначення пана Уруського проголосували 250 депутатів, зокрема фракіії “Слуги народу”, частина ОПЗЖ та “Батьківщини”.

Необхідність появи віцепрем’єра з питань промисловості Володимир Зеленський пояснював так: “Для нас і промисловість країни, і оборонно-промисловий комплекс, і космічна промисловість … це і є стратегія розвитку країни. Щоб країна дійсно була промисловою, була космічною”.

Хто такий Олег Уруський

Олегу Уруському 57 років. Він народився у місті Чортків, що на Тернопільщині, пише BBC-Україна. Освіту отримав у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі. Є доктором технічних наук, професором, лауреатом державної премії в галузі науки і техніки.

Його кар’єра тісно пов’язана з оборонно-промисловим комплексом.

У середині 1990-х Уруський працював начальником управління у Національному космічному агентстві України, згодом керував управлінням в апараті РНБО. У 2000-2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

У 2005−2006 роках Уруський був першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора Укроборонпрому, трохи згодом – голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менш як рік – у серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом.

У квітні 2020 року він очолив інжинірингову компанію “Прогрестех-Україна”, яка надає інженерні послуги і розробляє програмне забезпечення для підприємств високотехнологічних секторів економіки. На сайті компанії йдеться, що серед її замовників – американська Boeing.

Відомо, що “Прогрестех-Україна” входить до складу холдингу Progresstechgroup, засновником якої є громадянин Росії Володимир Кульчицький.

Цей факт Уруському вже кілька днів закидають критики його призначення.

Сам він на це відповів, що штаб-квартира Progresstechgroup знаходиться у США, а росіянин Кульчицький після Майдану у 2014 році переїхав до України “через принципову незгоду з Путіним”.

У своїй декларації за 2019 рік пан Уруський вказав, що володіє квартирою площею 93 кв. метри у Києві, та ще кількома земельними ділянками в області. Також у документі згадується приватний будинок площею 505 кв. метрів, але він поки що не прийнятий в експлуатацію.

У власності Уруського також автомобіль Audi A7 2016 року вартістю понад 2 мільйони гривень і записаний на дружину Peugeot 2008 від 2014 року випуску.

Також новопризначений віцепрем’єр вніс у декларацію 75 тисяч доларів готівки.

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