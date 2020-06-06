Верховна Рада відправила на доопрацювання програму дій Кабінету міністрів України. За відповідне рішення проголосували 245 народних обранців.

Цю ситуацію прокоментував керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1».

– Перший варіант програми новопризначеного прем’єр-міністра та уряду від березня був у парламентських комітетах. Коли новий Кабмін представляли, то говорили про те, що попередники не впоралися, але програма була хорошою. Однак, звісно, потрібно подати свій план дій. Всі очікують справді ґрунтовного документа та якісного підходу. У період кризи немає часу охолоджуватися й говорити загальними словами. Такі ситуації потребують швидких та адекватних дій. В перший період роботи уряду всі очікували реальної боротьби з наявними викликами та загрозами, але так і не побачили цього. Судячи із виступів окремих спікерів, хочу нагадати, що парламент не може бути місцем для КВНу та змагань на гостроту слів, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець нагадав, що попередній уряд планував за 5 років своєї діяльності підвищити надходження до бюджету і зростання економіки на 40 %. У результаті вийшов з мінусом.

– Мабуть, для всіх є здивуванням те, що уряд, який готує програму, сам вважає її недосконалою. Це фактично прямі слова: «Звільніть нас, бо ми некомпетентні. Не можемо впоратися. Підкажіть, що робити». Якщо урядовці не знають, як діяти, то єдиний вихід тут – вручити їм аркуші й ручки, аби написала заяву про звільнення. У неприйнятті дій уряду, думаю, також сховане інше питання. За час їхньої роботи всі вже зрозуміли неефективність, лобіювання інтересів олігархів, адже прем’єр-міністр є вихідцем із бізнес-середовище Ахметова, а міністри з інших бізнесових середовищ. Цей уряд – уряд олігархічного консенсусу. Різні бізнес-групи делегували туди своїх людей і кожен лобіює певну сферу, – пояснив Олег Сиротюк.

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