Жителям України не варто розраховувати, що нова влада почне знижувати комунальні тарифи. Уряд не буде знижувати тарифи на комунальні послуги.

Українці, як і раніше, купуватимуть електроенергію, тепло і воду за ринковими цінами. Таку думку в інтерв’ю висловив представник Президента в Кабміні Андрій Герус, пише finance.ua.

Чиновник запевнив, що значного зростання вартості житлово-комунальних послуг восени може і не відбутися. І як доказ нагадав, що всупереч закладеному в меморандумі з МВФ графіку підвищення ціни на газ для населення, його вартість не зросла, а впала на 21%.

Це, втім, було зумовлено не стільки діями уряду, а світовою кон’юнктурою, в результаті чого вартість газу знизилася в усьому світі, включаючи ЄС, де Україна і купує паливо. Тобто в разі зростання світових цін, збільшиться вартість газу і в Україні.

Андрій Герус впевнений, що уряду не варто включатися в гру зі штучним зниженням тарифів, а замість цього зосередитися на прискоренні економічного зростання.

«Я думаю, якщо наступного тижня не буде зниження тарифів, але через рік економіка почне зростати темпами понад 6%, а не 2,8%, як зараз, то суспільство це відчує і дуже позитивно оцінить. Бо це означає, що будуть зростати доходи і добробут українців», – сказав представник Зеленського.

І додав, що в команді Президента вже щосили працюють над зміною критеріїв, які використовуються для розрахунку субсидій українцям. За його оцінками, в результаті цього право на пільги зможуть отримати додатково близько мільйона українських сімей, які раніше втратили його. Велика частина з зазначеного числа – пенсіонери старше 70 років.

Натомість тарифи на газ залежатимуть від світової ціни на паливо.