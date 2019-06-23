На сесії Почаївської міської ради 25 червня Почаївська Лавра УПЦ МП вже вшосте спробує вирвати собі шмат землі у центрі міста.

Відповідні проекти рішень щодо надання монастирю Московського патріархату у постійне користування трьох земельних ділянок загальною площею близько 2,5 га розмістили на офіційному сайті Почаївської міськради.

Як повідомлялось раніше, на одній із цих ділянок монахи вже завчасно почали будівництво.

Перший розгляд земельних питань Лаври відбувся ще 14 травня 2015 року, на сесії ще попередньої каденції – 6го скликання ради. Перед першим зверненням Почаївської Лаври до Почаївської міської ради, 8 травня 2015го року у День пам’яті та примирення, відбулося урочисте засідання Верховної Ради, куди прибули багато гостей, зокрема церковних представників та іноземних делегацій. Під час зачитування президентом імен українських військовослужбовців, які удостоїлися високої честі – звання Героя України (10 з них посмертно), всі присутні гості вітали озвучення цих імен стоячи. Всі, окрім трьох представників УПЦ МП на чолі з главою – митрополитом Онуфрієм. Саме тому під час розгляду звернення монахів до міського влади, депутати ще попереднього скликання вирішили відкласти розгляд питання “до закінчення бойових дій на сході України”

Однак Почаївська Лавра продовжувала звертатися й надалі. Під час розгляду всіх наступних звернень питання або не ухвалювалося, або переносилося. Згодом Почаївська Лавра неодноразово подавала до суду на Почаївську міську раду. Остання ж спроба монастиря УПЦ МП отримати землю у листопаді минулого року стала найбільш скандальною – тоді монахів запідозрили у спробі підкупу депутатів. За підтримку інтересів Лаври під час голосування на сесії одному з обранців нібито пропонували 500 євро.