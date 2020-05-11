Рівень захворюваності на коронавірус у Тернополі нижчий від показників регіону.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Упродовж тижня в обласному центрі виявляють лише поодинокі випадки інфікування COVID-19. Минулої доби підтвердили зараження у людини, що перебувала у лікарні швидкої допомоги.

Наразі в обласному центрі виявлено 93 випадки захворювання на коронавірус. Більшість інфікованих переносять хворобу у легкому та середньому станах.

“У місті Тернополі зареєстровано 93 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед них – п’ятеро інфікованих дітей. Інтенсивний показник складає 39, що нижче обласного, який складає 92 на сто тисяч населення. Розподіл за віковою категорією в місті наступний: діти віком до 17 років складають 5,8% від числа всіх інфікованих, вікова категорія 40 – 49 років складає 12,8%. У віковій категорії 18 – 30 років – до 15%. Тобто захворюваність за віковими категоріями за виключенням дітей більш-менш рівномірна. Я розцінюю це як результат обмежувальних заходів. Всі більш-менш їх дотримуються. Вікова категорія 70-ти років і старших складає в структурі захворілих 3,5%. Це теж непоганий показник. Оскільки аналіз вікової структури померлих засвідчує, що ті застереження, які ми висловлювали, дотримано”, – розповідає Володимир Паничев.

Додамо, загалом від початку епідемії три десятки жителів обласного центру подолали COVID-19.

Софія Романська

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