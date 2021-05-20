У багатоквартирних тернопільських будинках, де мешканці не визначилися з формою управління або не створили ОСББ, проведуть конкурси з призначення управителя будинку.

Рішення про це прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 20 травня.

– Нещодавно був підписаний закон, який змінив правила проведення конкурсів, – зауважив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Відповідно до нових вимог пропонується доручити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології виступити організатором конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. Це стосується будинків у яких не створено ОСББ чи власники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Управління має здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу. Зокрема, створити конкурсну комісію, затвердити положення про конкурсну комісію, доручити конкурсній комісії розробити план з підготовки і проведення конкурсу, сформувати об’єкти конкурсу з призначення управителя, розробити конкурсну документацію і дати оголошення про початок конкурсу. Це дуже важливе рішення, оскільки це зовсім інші будуть умови співпраці між мешканцями і управляючими компаніями. Ми будемо пропонувати мешканцям протягом 10 днів ще мобілізуватися із сусідами та визначитися з формою управління. Якщо вони не визначаться, то буде призначений управитель відповідно до проведеного конкурсу.