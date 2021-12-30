Автоматизація будь-якого бізнесу є фактором якості, оптимізації витрат і зручності управління об’єктом, навіть якщо це ресторан, їдальня або бар. Але в цьому випадку йдеться про кав’ярню, в якій є свої особливості та ключові моменти, що впливають як на якість, так і на швидкість обслуговування. Допомогу в автоматизації закладу надасть платформа Poster, де є все, що потрібне для керівництва та співробітників.

Управління здійснюється за допомогою планшета Android чи iPad. Усього кілька кліків відокремлює бармена, офіціанта чи кухаря від отримання найважливішої інформації. Сучасна програма для кав’ярні формує єдиний інформаційний простір із різними доступами під конкретного співробітника. Як тільки офіціант приймає замовлення, інформація про це відразу надсилається бармену або бариста для приготування напою або страви.

Принципи автоматизації

Прискорена робота гарантується за рахунок кількох елементів та факторів:

Наочне меню. Навігація з наочними картинками спростить вибір напоїв, салатів, десертів та інших страв; Модифікатори. До напоїв передбачені модифікатори, щоб бариста могли задовольнити будь-які запити клієнтів. Наприклад, напій американо модифікується з додаванням звичайного молока або молока без лактози; Роздільна оплата. Ідеальний варіант розрахунку за умови обслуговування великої компанії за столом. Немає необхідності поділяти чеки, але вдасться поділити платежі, коли кожен заплатить за те, що він замовив; Автоматизація доставки. Для кав’ярні доставка не є частим явищем, проте сервіс Poster дозволить автоматизувати власну службу доставки або скористатися агрегаторами.

Заздалегідь роботу програми можна перевірити у демонстраційному режимі, щоб перевірити всі механізми та функції.

Перевірка роботи кав’ярні

Інформація в системі Poster зберігається на хмарі. За відсутності інтернету співробітники можуть продовжити роботу, а з появою мережі дані будуть оброблені за лічені хвилини. Вся інформація доступна із будь-якого джерела даних: ноутбук, телефон, планшет, комп’ютер.

Статистична інформація забезпечить керівнику розуміння того, куди йдуть гроші та наскільки за конкретний період змінилися нарахування. Poster дозволить бухгалтеру за лічені години провести інвентаризацію. Це гарантує перевірку залишків на складі. Вартість обслуговування розпочинається від 475 гривень. Точна ціна обговорюється в індивідуальному порядку, залежно від того, який підсумковий результат очікується клієнтом.