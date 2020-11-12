Відомий в Тернополі підприємець Віталій Мариновський очолив Управління Держпраці в Тернопільській області.
Як стало відомо «Politerno», син голови Тернопільського міського осередку Аграрної партії, колишнього голови Асоціації футболу Тернопільщини Володимира Мариновського Віталій пройшов конкурс на посаду начальника Управління Держпраці в Тернопільській області.
Його прізвище вже вказується на сайті Управління як керівника.
З поданою Мариновським електронною декларацію теж можна ознайомитися.
Не потрібно нагадувати про значимість даного управління, як і посадової особи, яка його очолюватиме, адже це:
- реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
- здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні;
- здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
- організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.
З повним переліком повноважень та завдань можна ознайомитися за посиланням.
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