Відомий в Тернополі підприємець Віталій Мариновський очолив Управління Держпраці в Тернопільській області.

Як стало відомо «Politerno», син голови Тернопільського міського осередку Аграрної партії, колишнього голови Асоціації футболу Тернопільщини Володимира Мариновського Віталій пройшов конкурс на посаду начальника Управління Держпраці в Тернопільській області.

Його прізвище вже вказується на сайті Управління як керівника.

З поданою Мариновським електронною декларацію теж можна ознайомитися.

Не потрібно нагадувати про значимість даного управління, як і посадової особи, яка його очолюватиме, адже це:

реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні; здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

З повним переліком повноважень та завдань можна ознайомитися за посиланням.