20 січня медиків викликали до чоловіка, який впав з висоти.

Про це виданню Терміново повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Так, о 14.48 бригада швидкої виїжджала у с. Петриків, де надавала допомогу 35-річному пацієнтові. Чоловік упав вдома з риштування, з 4-метрової висоти. На щастя, пацієнт залишився живим. Унаслідок падіння з висоти чоловік отримав закриту травму правого колінного суглоба, перелом правої ключиці та закриту черепно-мозкову травму. Після оперативно наданої медичної допомоги пацієнта шпиталізовано в університетську лікарню.