11 липня помер заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент Зіновій Степанович Гладун.

Про це повідомляють на сторінці Юридичного Факультету ЗУНУ.

“З 1998 року до травня 2003 року Зіновій Степанович очолював юридичний інститут Тернопільської академії народного господарства. З 2003 року до 2010 року був завідувачем кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.

Гладун Зіновій Степанович уособлював цілу епоху української науки та країни в цілому. Завдяки притаманному йому оптимізму та багаторічній невтомній праці наукова спільнота України може пишатися досягненнями своїх представників.

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлого. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна та світла пам’ять”, – ідеться у повідомлені.