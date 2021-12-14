Чемпіонат світу з універсального бою зібрав кращих спортсменів у Туреччині. Збірна України на змаганнях посіла перше місце. У командних поєдинках також брали участь спортсмени з Тернопільщини.

Як розповів координатор збірної Ігор Боярчук, чемпіонат світу з універсального бою проходив з 8 по 12 грудня в місті Анталія. Збірна України посіла перше командне місце.

“Перемогу здобули в тому числі й завдяки спортсменам Тернопільської області. У розділі Light представники області зайняли такі місця: 1 місце у ваговій категорії до 52 кг серед дівчат здобула Малищик Богдана; 1 місце у ваговій категорії до 80 кг серед чоловіків — Патиковський Дмитро; 2 місце у ваговій категорії до 52 кг серед жінок — Дереш Любов; 3 місце у ваговій категорії до 65 кг серед чоловіків — Качура Сергій. У розділі Classic перемогу здобули: 1 місце у ваговій категорії до 52 кг серед жінок — Дереш Любов; 2 місце у ваговій категорії до 52 кг серед жінок — Малищик Богдана; серед чоловіків: у 85 кг Пелих Дмитро, 90 кг Костюк Анатолій. 3 місце в 65 кг серед чоловіків — Качура Сергій”.

У командному заліку перше місце виборола збірна команда України, 2 місце — збірна команда Азербайджану, 3 місце — збірна команда Узбекистану.