На Тернопільщині, у селі Підгайчики Теребовлянського району, квітне унікальне поле.

Між кукурудзою та картоплею у Василя Романчука красуються тисячі різнобарвних кал! Є тут білі, жовті, рожеві, темно-фіолетові… Усі вже випнули свої голівки до сонечка, пише Високий замок.

Чоловік розповідає, що вперше кали побачив на ринку в райцентрі кілька років тому — й онімів від краси. Тоді придбав усього дві цибулинки. Пізніше став вишукувати різні сорти кал, скуповувати та висаджувати на своєму полі рядками. І розрослося з них ціле барвисте море!

Сюди вже поспішають з околиці туристи, аби й собі помилуватися красою та зробити оригінальну фотосесію.