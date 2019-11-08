Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво і підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 29-річного жителя Тернопільщини за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконний збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинений повторно).

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, житель Тернопільщини виготовляв спеціальні технічні засоби, вмонтувавши їх у корпус автономних акумуляторних батарей, GSM-мікрофони та GPS-трекери з можливістю отримання інформації про місцезнаходження пристрою та прослуховування через мобільний зв’язок. Надалі він вирішив незаконно збувати виготовлені ним пристрої через мережу Інтернет шляхом розміщення відповідної інформації про продаж на сайтах оголошень.

Зафіксовано кілька фактів незаконного збуту.

Вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину та засуджено до 4 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.