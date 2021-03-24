Внаслідок захворювання здохли п’ять тварин. А зоокуток закрили на карантин на 21 день до 4 квітня.

У Держпродспоживслужбі у повідомили, що крім 5 птахів, які померли від пташиного грипу, ще 20 голів птиці довелося умертвити, серед яких і 10 голів лебедів-шипунів, котрі були окрасою гідропарку і викликали чималий інтерес у жителів та гостей міста. Про це повідомляє Галас.

Тепер у зоокутку запроваджено карантин і проводяться оздоровчі заходи, згідно чинного законодавства. У керівництва Комунального підприємства виникали сумніви – чи там дійсно мав місце грип і чи була потреба знищувати птахів, бо ті, що вижили, були на вигляд клінічно здоровими. Та вдалось переконати, що у більшості водоплавних птахів грип може протікати безсимптомно.

Спеціалісти Головного управління провели розслідування, при якому було встановлено, що територію зоокутка буквально заполонили дикі перелітні водоплавні птахи. Звідкіля прилетіли вони – невідомо. Проте, достеменно відомо, що дикі водоплавні птахи часто служить резервуаром збудника пташиного грипу. А те, що вони на каскаді водойм гідропарку контактували з птицею зоокутка, теж було встановлено при розслідуванні.