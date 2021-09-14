Уламки потрапили у спинний мозок: молодий чоловік серйозно постраждав через невдалий стрибок у басейн

Термінова допомога необхідна жителю Тернопільщини Олегу Пуківському.

11 вересня з чоловіком стався нещасний випадок – невдалий стрибок у басейн обернувся для нього розтрощеним п’ятим хребцем у шийному відділі. Уламки потрапили у спинний мозок.

Про це повідомили у групі “Підслухано у Чорткові”.

“У перші години після травми зібрали кошти на критично необхідні ліки та операцію по встановленню імпланта у шийний відділ (59 000 грн.). Операція пройшла без ускладнень. Олег почувається добре. Попереду на нього чекає тривалий процес реабілітації. Наразі точна вартість реабілітації не відома. Сума буде великою.

Віримо: побачимо свого друга знову на ногах з нормально працюючими руками. 🙏🏻

Зараз йому потрібна фінансова допомога.

Шукаємо контакти лікарів-реабілітологів чи реабілітаційних центрів, які спеціалізуються на відновленні роботи опорно-рухового апарату.

Кожен ваш лайк, репост, коментар з теплими словами на підтримку Олега буде цінним вкладом!

Олег боєць і все у нього буде добре!”, – ідеться у дописі.

Реквізити для допомоги:

Аваль: 4188 3701 0033 9632 отримувач Мельник Анжела Вікторівна (мама Олега)

Приват: 4149 4993 4108 5957 отримувач Доліба Ірина Петрівна

Монобанк: 4441 1144 4078 5390 отримувач Доліба Ірина Петрівна.