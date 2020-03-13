Уламки даху закинутого будинку падали на тротуар. У Тернополі на вулиці Гайовій внаслідок сильного вітру зруйнувалася покрівля будинку.

Через падіння уламків покрівлі могли травмуватися люди. Відтак до місця події одразу направили працівників аварійно-рятувального підрозділу, – розповідає речник ДСНС в області Сергій Данілін. Рятувальники укріпили конструкцію будівлі.

«Учора о 17:20 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильних поривів вітру почалося руйнування покрівлі закинутого будинку на вулиці Гайова у Тернополі. Уламки падали на тротуар. Існувала загроза травмування людей.

На місце направили працівників аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони оперативно виконали ряд заходів, спрямованих на укріплення небезпечних конструкцій покрівлі. Відтак загрозу було усунено».

За прогнозами синоптиків, сильний поривчастий вітер зберігатиметься і цими вихідними. Відтак жителів краю просять бути обережними.

Софія Романська