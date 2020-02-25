В наш час широко розповсюдженою є проблема підвищеної ламкості кісток-остеопорозу, що найчастіше розвивається у людей похилого віку, та не оминає і середній вік.

Це дуже актуально оскільки кінцевий результат остеопорозу – це перелом, при якому нерідко потрібна дороговартісна операція. Але цьому можна запобігти.

Що таке остеопороз?

Це стан коли в кістках немає необхідної кількості кальцію. Кальцій робить кістки міцними. Коли наш скелет немає необхідної міцності- то будь яке падіння навіть незначне загрожує переломом.

Чому так відбувається? Одним з головних чинників- це нераціональне харчування. Незбалансованість їжі, неякісні та одноманітні продукти харчування призводять до того, що в організмі виникає дефіцит необхідних мінералів.

З віком проблема загострюється. Хронічні захворювання шлунково- кишкового тракту, ревматичні хвороби ослабленість організму, природнє старіння призводять до недостатнього засвоєння поживних речовин та вимивання сполук кальцію з кісток.

Нерідко, особливо взимку, коли слизько, будь яке падіння загрожує переломом.

Сьогодні проблема остеопорозу залишається малодослідженою оскільки простіше лікувати наслідок хвороби, ніж знайти причину.

Проте є вихід – це денситометрія.

Денситометрія

Це новий метод діагностики остеопорозу, який дозволяє на ранніх етапах дослідити міцність кісткової тканини, виявити остеопороз та вчасно почати профілактичне лікування. Це дозволить вберегтись від дорогих та ризикових операцій, а саме головне попередити розвиток такого захворювання.

Суть методу полягає в проходженні звукових хвиль через кістку та є абсолютно безболісною та нешкідливою процедурою, що займає всього декілька хвилин. Це дозволяє дослідити чи достатньо міцні Ваші кістки, чи достатньо кальцію в Вашому організмі, та при необхідності призначити адекватне лікування.

На жаль в світі існує епідемія остеопорозу. Кількість переломів з кожним роком зростає. Кінцевим результатом яких стають операції по встановленню імплантів, заміни суглобів, довгий період реабілітації, ризик ускладнень. Це можна попередити. Подбайте про своє здоров’я.

Пройти процедуру денситометрії, отримати консультацію фахівця, підібрати курс індивідуального лікування можна в медичному центрі «Ортоклініка», що знаходиться за адресою м.Тернопіль вулиця Шпитальна 2 (приміщення лікарні швидкої допомоги).

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Не гайте часу, від травм та падінь не застрахований ніхто. Будьте здорові. Ліцензія МОЗ АЕ 459277 від 28.08.2014.