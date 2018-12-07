Укрзалізниця знищує економіку області, – Степан Барна гостро підняв питання забезпечення Тернопільщини вагонами і тягачами

07/12/2018 Розмір тексту:

Основні галузі, а це аграрна й гірничодобувна, які формують економіку області, сьогодні зазнають значних збитків через те, що Укрзалізниця не може забезпечити їх вагонами та тягачами. Вони потрібні для того, щоб вивозити на експорт сировину та забезпечувати внутрішню потребу у ній.

Саме це стало основним предметом дискусії під час спеціальної виїзної наради за участі заступника міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремети.

“Ця проблема має системний характер, – звернувся до всіх учасників наради, аграріїв, представників Укрзалізниці та Центру транспортної логістики, керівників промислових підприємств голова облдержадміністрації Степан Барна. – У мене в руках перелік звернень, бо звучало на останній нараді з Укрзалізницею, що, начебто, цього року ми менше звертаємося за потребою у вагонах. Насправді, нічого подібного, бо ми зверталися до Кабінету міністрів, до Прем’єр-міністра України, до міністра інфраструктури, до комітету ВРУ з питань транспорту. Не зверталися лише до Президента України. Утім, це лише питання часу”.

Голова ТОДА наголосив, що ця нарада має забезпечити такий формат співпраці, щоб вирішити проблематику із забезпеченням вагонами та тепловозами і вирішити що робити із залізницею в області наступного року.

“Чому я загострюю на цьому питанні увагу? Тому що те, що є нашим найбільшим здобутком, стає нашою найбільшою проблемою. Бо аграрний сектор і гірничодобувна промисловість формує економіку Тернопільської області і складають основу валового внутрішнього продукту (майже 70%). Відповідно проблематика із вивезенням сировини автоматично відкидає нас назад”, – пояснив Степан Барна.

“Вважаю, що кроки, які здійснюються з боку Укрзалізниці щодо аграрної і гірничодобувної галузей – це політика на знищення економіки Тернопільської області. Тому завдання цієї наради – побудувати правила, які дадуть можливість врегулювати цю проблему і дати впевненість нам, що люди можуть інвестувати в реальний сектор економіки”, – акцентував голова ТОДА.