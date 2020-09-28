АТ “Укрзалізниця” скасовує посадку на потяги з Тернополя у зв’язку з тим, що місто перебуватиме у “червоній” зоні.

Про це йдеться в повідомленні УЗ.

Укрзалізниця з 28 вересня скасовує посадку пасажирів на потяги з Тернополя через віднесення міста до “червоної” зони. Дозволена тільки висадка пасажирів.

До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:

№ 12/11 Київ – Львів;

№ 21/22 Харків -Трускавець;

№ 41/42 Дніпро -Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів.