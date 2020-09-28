АТ “Укрзалізниця” скасовує посадку на потяги з Тернополя у зв’язку з тим, що місто перебуватиме у “червоній” зоні.
Про це йдеться в повідомленні УЗ.
Укрзалізниця з 28 вересня скасовує посадку пасажирів на потяги з Тернополя через віднесення міста до “червоної” зони. Дозволена тільки висадка пасажирів.
До Тернополя будуть продаватися квитки на наступні поїзди:
№ 12/11 Київ – Львів;
№ 21/22 Харків -Трускавець;
№ 41/42 Дніпро -Трускавець;
№ 49/50 Київ – Трускавець;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 110/109 Львів – Херсон;
№ 136/135 Снятин – Одеса – Чернівці;
№ 715/716 Київ – Львів.