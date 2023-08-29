“Укрпошта” ввела в обіг нову марку з картиною відомого художника з Тернопільщини

29 серпня АТ «Укрпошта» ввело в обіг нову благодійну поштову марку «Вічна памʼять».

Ескізом до нової поштової марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.). На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій.

Участь у спецпогашенні продукції спеціальним поштовим штемпелем взяли голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, міський голова Сергій Надал та директорка ТД АТ «Укрпошта» Любов Гринчишин.

Тираж поштової марки – 500 000 екземплярів. Також до неї випущено конверт «Перший день».