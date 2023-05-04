Батьки, у яких під час їхнього тимчасового перебування за межами України народилася дитина, можуть дистанційно подати документи на призначення соціальної допомоги.

Відповідну постанову прийняли у Кабміні 18 квітня 2023 року. У документі прописано, що мама може отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток.

– Прийнято постанову кабміну № 340 від 18 квітня 2023 щодо надання окремих видів грошової допомоги, – розповіла Оксана Смолій, директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОВА. – Документом зокрема врегульовано питання соціальних виплат на дітей батькам, які через війну виїхали за кордон. До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину закордоном, могли лише після повернення в Україну отримати вказану допомогу впродовж року після народження дитини. Вимагалася фізична присутність матері чи батька, і потрібно було особисто звернутися до органів соціального захисту населення. Підтримана Урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває закордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту населення в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою потрібно надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином мати зможе отримати українську допомогу на дитину в країні де вона отримала тимчасовий прихисток. Розмір державної грошової допомоги не змінюється і на даний час становить 41 тисячу 280 гривень. Її надають у такий спосіб: 10 тисяч 320 гривень одноразово – першою виплатою, а залишок буде виплачуватися упродовж 36 місяців по 860 гривень щомісяця. Оформити допомогу на дитину можна на одного з батьків чи опікунів з якими вона проживає.