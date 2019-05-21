Дозволи на роботу у Польщі торік найчастіше надавали громадянам України.

Про це УНН повідомляє з посиланням на TVN24 BiS.

В останні роки кількість дозволів на роботу, які видаються іноземцям, у Польщі систематично збільшується. У 2018 році їх було видано 328,8 тисячі, що майже на 40% більше, ніж у 2017 році, повідомили в центральному статистичному управлінні країни.

Загалом у 2018 році дозволи на роботу були видані у Польщі громадянам 125 країн і двом особам без громадянства.

Найчастіше вони були надані громадянам України – 70%. Більшість – 85 відсотків – дозволів громадянам України були видані в Любуському воєводстві.

У країні другим за кількістю одержувачем дозволів на роботу стали громадяни Непалу – 6,1%.

Нагадаємо, майже 180 тис. українців мають посвідки на проживання у Польщі.