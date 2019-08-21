За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у серпні 2019 року, патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України (майже стільки ж як і у 2018). Тільки 11% мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти.

Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%).

У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.

За період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір – 82% (у 2012 році таких було 62%). Лише 12% висловили протилежні міркування, ще 6% вагалися з відповіддю.

Найбільше тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, на Заході (92%). У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні – 75%, на Сході – 69%. Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (від 20 до 23%). Також відносно більше тих, хто не підтримав би сьогодні Незалежність нашої держави серед старшого покоління й бідніших верств населення. Підтримка Незалежності чітко корелюється із почуттям патріотизму: чим вищий рівень патріотичних почуттів, тим більше вони підтримують проголошення Незалежності України.

Майже 60% населення відвідують масові заходи, які проводяться на День Незалежності: 25% – відвідують кожен рік, 34% – відвідують, але не щороку. Взагалі не відвідують такі заходи 36%. Лише 5% зазначили, що не святкують День Незалежності. Відносно менше популярними є такі заходи серед бідніших верств населення, серед старшого покоління та на Сході.

Зберігається значний відсоток тих, хто ідентифікує себе в першу чергу громадянином України: у 2010 році тих, хто міг себе так назвати було 57%, а у цьому році – 65%. Цьогоріч зафіксовано найменшу за час досліджень кількість тих, хто ідентифікував себе як жителя свого регіону, міста, села (15%), також зменшилась кількості тих, хто обрав би альтернативу «просто людина» (18% цьогоріч, 29% – минулого року). Трохи зріс відносно минулого року відсоток тих, хто б назвав би свою національність (16%). Ще 10% відсотків ідентифікують себе в першу чергу за родинною роллю, 8% – як радянську людину, 7% – як європейця, ще 6% – громадянин світу, близько по 3-4% назвали б свої релігійні переконання або професію.

«Громадянин України», як ідентифікатор, є домінуючим у всіх регіонах України, водночас на Заході таких респондентів найбільше – 72%, у Центрі обрали цю альтернативу – 66%, на Півдні – 62%, на Сході – 51%. Також вона більш характерна для молодших респондентів і чоловіків. А для жінок за результатами опитування відносно важливіша ідентифікація з родинною роллю. Ідентифікація «Просто людина» більш популярна серед жителів Центру і Півдня, а «житель свого регіону», «родинна роль» – для жителів Сходу. Також асоціація із «радянською людиною» притаманна більше жителям південного та східного макрорегіонів, людям старшого віку і біднішому населенню. Більше ототожнюють себе із «європейцями» забезпеченіші особи, а із «громадянином світу» – наймолодші респонденти.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 7-12 серпня 2019 р.