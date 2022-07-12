Хоча азартний бізнес був легалізований 2 роки тому, все ще залишилися проблеми, які гальмують його розвиток. Насамперед йдеться про завищені податки. Усі чекають на прийняття закону про оподаткування 2713-Д, який розставить усі крапки над “і”. Подробиці далі.

З моменту ухвалення закону про легалізацію ринку азартних ігор минуло вже 2 роки. Весь цей час українська гемблінг-сфера розвивалася досить активно. Буквально відразу почали з’являтися десятки нових операторів, які, щоб привернути увагу клієнтів, не втомлювалися вдосконалювати сервіс і розширювати кількість послуг. У зв’язку з цим для зручності користувачів почали створюватися сервіси, на яких представлена ​​вся необхідна інформація про того чи іншого оператора. Наприклад, тут можна ознайомитись з діяльністю казино Grand: https://ukraine-casino.com.ua/online-casino/grand.

Легалізація позитивно вплинула на багато сфер, починаючи від економіки та закінчуючи спортом, медициною, благодійністю. Нагадаємо, що за 2 роки легального існування гральний бізнес поповнив державну скарбницю приблизно на 1,8 млрд. грн. Однак, на думку фахівців сервсу https://ukraine-casino.com.ua/, цей показник міг би бути в рази більшим, якби уряд врегулював систему оподаткування.

Скільки зараз платять оператори та гравці?

Крім того, що компанії купують ліцензію, вносячи за неї потрійну плату, вони регулярно відраховують до скарбниці такі податки:

наземні та онлайн-заклади (крім залів гральних автоматів) сплачують 18% на ігровий дохід;

зали автоматів відраховують 10% зі свого доходу;

всі підприємства додатково сплачують 18% податку з прибутку.

Через завищені податки багато міжнародних операторів не поспішають виходити на український ринок. Вони чекають на врегулювання системи оподаткування, щоб забезпечити собі вигідніші умови роботи.

Гравці також повинні віддавати частину свого виграшу (19,5%), незалежно від його розміру. Це при тому, що в багатьох європейських країнах податок на виграш зовсім відсутній. Йдеться про Велику Британію, Австрію, Німеччину, Бельгію, Швецію, Данію, Бразилію, Румунію та Болгарію. Тому деякі гравці, зокрема іноземці, воліють користуватися послугами закладів, які працюють у цих країнах.

Що передбачає законопроєкт 2713-д

По-перше, після його ухвалення податки сплачуватимуть лише ті гравці, виграш яких перевищує 8 мінімальних заробітних плат. По-друге, операторів буде звільнено від необхідності здійснювати потрійну оплату ліцензії. Зменшиться і розмір податку на ігровий дохід, що становитиме 10%. Експерти впевнені, що ухвалення цього закону залучить на український ринок нових операторів та гравців, що сприятиме наповненню державного бюджету, створенню нових робочих місць та розвитку інших сфер.